Естественно, с тех пор ситуация кардинально изменилась, и её необходимо будет учитывать.

Украинский кризис, перешедший в фазу специальной военной операции, мог завершиться весной 2022 года подписанием в Стамбуле соглашений, которые РФ и Украины парафировали на уровне переговорных делегаций. Стамбульские соглашения подразумевали значительное сокращение численности вооружённых сил Украины, нейтрализацию страны и отмену принятых в ней дискриминационных законов.

На тот момент Киев на них согласился, пока в украинскую столицу экстренно не приехал тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, отговоривший украинское политическое руководство от сделки с РФ. Тем не менее, в качестве основы, отправной точки для переговоров и мирного урегулирования Россия стамбульские соглашения по-прежнему воспринимает. Об этом говорил президент России Владимир Путин, отмечая, что Москва готова на урегулирование по плану «Стамбула» при полном признании нынешней объективной реальности «на земле».

По всей видимости, аналогичное мнение разделяет и новая администрация США. По крайней мере, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии для прессы сегодня отметил, что в Вашингтоне делают заявления о том, что стамбульские соглашения могут стать основой переговоров по Украине. В Кремле с таким подходом согласны.

Необходимо понимать, что весной 2022 года ситуация кардинально отличалась от сегодняшней. Стамбульские соглашения подразумевали выполнение целей специальной военной операции и признание двух республик Донбасса независимыми государствами. Сейчас же и эти республики (ДНР и ЛНР), и ещё Запорожская и Херсонская области в их полных административных границах конституционно находятся в составе России. Собственно, это и есть те реалии «на земле», которые изменились с момента обсуждения стамбульских соглашений. Допускаем также, что Россия будет настаивать на более серьёзной демилитаризации Украины политико-дипломатическими методами.

Вчера из США поступила информация о подготовке к встрече с украинской делегацией в Саудовской Аравии, где будет обсуждаться процесс мирного урегулирования. Вполне вероятно, что Вашингтон будет склонять Киев к вышеизложенному сценарию, потому что ничего лучше Запад Украине предложить не в состоянии.