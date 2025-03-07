В подробности студия-разработчик пока не вдаётся.

Вышедшая осенью 2023 года космическая RPG Starfield от Bethesda Game Studios, быть может, и не смогла покорить геймеров, однако план по пострелизной поддержке проекта у разработчиков есть и его нужно претворять в жизнь. С воплощением планов на данном этапе всё крайне вяло: обновлений Starfield не получала с конца прошлой осени, и данное обстоятельство многих геймеров настораживает.

Разработчики из Bethesda в курсе пессимистичных настроений в геймерском сообществе, поэтому выступили с обращением, из которого следует, что на этот год у авторов большие планы на Starfield.

В подробности девелоперы пока решили не вдаваться, отметив лишь, что игроков ждёт «много захватывающих вещей». В суть дела авторы введут нас, «когда настанет правильное время».

На сегодняшний день Starfield довольствуется «смешанными» пользовательскими оценками в Steam. Игроки жалуются на слабый сюжет, неувлекательный игровой процесс, техническую «сырость» проекта и контентную бедность игрового мира. Именно результаты Starfield стали поводом для фанатов The Elder Scrolls всерьёз обеспокоиться судьбой шестой номерной части «Свитков», о которой пока до сих пор ничего неизвестно, несмотря на то, что с момента официального анонса прошло уже почти семь лет.