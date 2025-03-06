И назвал политику «изоляции» России нежизнеспособной.

За последние семнадцать лет отношения между Россией и США стремительно ухудшались, пока при администрации президента Джо Байдена не достигли не просто нижней мёртвой точки, а опустились на минимальный уровень за всю историю отношений между двумя государствами (во всех воплощениях России). .

Новой администрации США во главе с президентом Дональдом Трампом досталось сложное геополитическое наследство, но позитивный момент заключается в том, что в Вашингтоне не просто понимают важность налаживания отношений с Москвой, но и предпринимают для этого конкретные шаги. Страны начали общаться, встречаться, восстанавливать работу дипломатических миссий, обсуждать возможное возобновление торгово-экономических отношений.

И вот, спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог заявил о важности перезагрузки российско-американских отношений как подхода, к которому стремится Трамп. Вместе с тем Келлог раскритиковал политику Запада по «изоляции» России, отметив, что данная политика нежизнеспособна, неустойчива и безответственна с дипломатической точки зрения.

На самом деле, ничего противоречивого в том, как Соединённые Штаты видят дальнейшие отношения с Россией, нет. Холодная война и период конфронтационных отношений Москвы и Вашингтона — это, скорее, историческая аномалия, вызванная обстоятельствами, в результате которых США в середине XX века оказались сильно вовлечены в жизнь Европы как впоследствии идеологически разделённой части света. Сегодня на практике РФ и США нечего делить, а будучи державами с общими интересами в виде взаимовыгодного развития, так и вовсе ничто не должно мешать налаживанию двусторонних отношений. А вот получится или нет — это уже будет зависеть множества факторов, не все из которых подконтрольны двум государствам.