Видимо, идея в том, чтобы обвинить США в снижении боеспособности ВСУ.

В рамках украинского кризиса на вооружённые силы Украины помимо западного оружия и боеприпасов работает вся полнота западной — преимущественно американской — разведки. Допускаем, что это обстоятельство и является причиной, по которой сегодня госсекретарь США Марко Рубио назвал текущий кризис прокси-конфликтом между Россией и США.

Новая американская администрация считает необходимым данный кризис завершить, но в то же время не видит в действующем киевском политическом руководстве искреннего желания поступать также. Президент США Дональд Трамп счёл это следствием колоссальной поддержки Киева со стороны Вашингтона, которую в Киеве воспринимают как козырь, поэтому на этой неделе Украину этого козыря стали лишать. В частности, был прекращён обмен американскими разведданными с Украиной.

И хотя европейские союзники Украины заявляют о готовности заместить США на этом поприще, но реальность такова, что разведывательных возможностей у европейских стран несравнимо меньше, да и первые последствия уже наблюдаются. Так, британское издание Daily Mail сообщило, что из-за запрета США на предоставление Украине разведданных крылатые ракеты Storm Shadow стали, по сути, бесполезными. Видимо, эти британские ракеты при работе используют американские системы целеуказания и наведения.

Ранее сегодня похожими сведениями делилось издание Forbes в отношении реактивных систем залпового огня HIMARS, утративших эффективность без американских разведданных.

Здесь необходимо понимать, что эффективность и HIMARS, и Storm Shadow и раньше уже снизилась за счёт российских средств радиоэлектронной борьбы и рассредоточения личного состава и складов боеприпасов. По сути, мы наблюдаем попытку западной прессы обвинить новую администрацию США в снижении боеспособности ВСУ, хотя это снижение произошло задолго до администрации Трампа, и в основном в результате действий вооружённых сил России.