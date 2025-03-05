Дело было в воздушном пространстве над Средиземным морем.

Вчера вечером в Сети появились кадры, снятые в воздушном пространстве над Средиземным морем, на которых можно было разглядеть перехват российским истребителем Су-35 французского разведывательного беспилотника MQ-9 Reaper. Съёмка велась видеокамерой самого дрона, поэтому кадры показаны, что называется, из первоисточника.

На кадрах можно заметить, как российский истребитель приближается к дрону, после чего опережает его. Иными словами, не произошло ничего экстраординарного — российская группировка в Сирии продемонстрировала своё сохранившееся присутствие в регионе после смены власти в Дамаске.

Тем не менее, во Франции вышеуказанное сближение расценили как «опасное», а действия пилота Су-35 как «агрессивные», поскольку сближение произошло в международном воздушном пространстве, а беспилотник выполнял наблюдательную миссию.

В российском оборонном ведомстве данный «инцидент» не посчитали необходимым комментировать: по прошествии почти суток с данного события официального заявления от МО РФ не последовало.