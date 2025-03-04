Проект смог разойтись 8-миллионным тиражом всего за трое суток.

Релиз ролевого экшена Monster Hunter Wilds состоялся всего несколько дней назад — 28 февраля — но уже за эти считанные дни новинка смогла завоевать звание рекордсмена. Как сообщила компания Capcom, выступившая и разработчиком, и издателем ролевого боевика, за трое суток Monster Hunter Wilds разошлась тиражом в 8 миллионов копий. Ни одна другая игра компании так быстро этого показателя не достигала.

Capcom связывает данный результат с грамотным продвижением продукта и вовлечением геймерского сообщества в процесс тестирования и подготовки игры. Отдельно необходимо отметить, что Monster Hunter Wilds, в отличие от предыдущего рекордсмена в лице Monster Hunter World, сразу вышла на всех актуальных игровых платформах, что напрямую отразилось на результатах продаж.

При всём этом оценки Monster Hunter Wilds оставляют желать лучшего. Рейтинг проекта в Steam составляет всего 58 %, а подавляющее большинство жалоб сводятся к недовольству техническим состоянием игры при отнюдь не самой выразительной и современной графике. Любители видеоигр последнее время всё чаще недоумевают, чем занимаются отделы тестирования в студиях-разработчиках и существуют ли эти отделы в принципе.