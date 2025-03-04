Смысл данной организации становится всё более туманным.

Всемирная торговая организация (ВТО) создавалась как инструмент продвижения идей глобализации, выраженных в беспрепятственной международной торговле и экономическом взаимодействии. Практика показывает, что как только принципы ВТО перестают соответствовать интересам и политике национальных государств, входящих в состав Организации, то эти принципы перестают что бы то ни было значить.

За примерами далеко ходить не надо: односторонние санкции западных стран против России полностью нарушают все принципы ВТО, в которую российское политическое руководство так долго стремилось попасть. Дошло и до Китая, против которого США вводят импортные пошлины. Ограничения, вводимые Вашингтоном против Пекина, расширяются, и в связи с этим Китай подал иск в ВТО.

Как гласит комментарий министерства коммерции Китайской Народной Республики, удвоение Соединёнными Штатами пошлин на китайские товары подрывает основы торгово-экономического сотрудничества между Пекином и Вашингтоном. Китайская сторона выразила недовольство происходящим и уведомила о том, что будет защищать свои права и экономические интересы.

Стоит понимать, что сейчас мы являемся свидетелями коллапса миропорядка, возникшего на планете после 1991 года. Ставшие привычными за эти 34 года правила перестают работать, поэтому после разрешения всех конфликтных ситуаций между сверхдержавами имеет смысл ожидать создания конференции по установлению новых «правил игры». Неясно, будут ли новые правила лучше или хуже предыдущих, но то, что как прежде, уже не будет, сомнений не вызывает.