Президент США всё больше видит в Зеленском преграду на пути к урегулированию кризиса.

Сейчас ситуация вокруг украинского кризиса напоминает былинный перекрёсток с камнем, не предусматривающий позитивного для путника направления движения. В положении путника сейчас находится Украина, для которой дальнейшие сценарии развития событий отрицательны. США пытаются отстраниться от данного кризиса, Россия настаивает на полном выполнении своих условий завершения конфликта. Европа же хочет продолжить боевые действия, рассчитывая на то, что в какой-то момент Россия пойдёт на невыгодные для себя условия урегулирования.

Президент Украины Владимир Зеленский чувствует поддержку со стороны европейских стран, поэтому даже несмотря на явное желание США поспособствовать завершению текущего кризиса сделал противоречащее цели Штатов заявление об очень долгом пути к окончанию боевых действий и заключению мира с Россией. Это-то заявление и увидел сегодня президент США Дональд Трамп.

По словам Трампа, это заявление — худшее из тех, что мог сделать Зеленский, потому что выдаёт в украинском лидере человека, неготового к миру. Также президент США добавил, что заявление Европы, признавшей невозможность оказания Украине поддержки без участия Соединённых Штатов, было не лучшим с точки зрения демонстрации силы в отношении России.

Следует помнить, что примерно две трети военной помощи, оказанной Украине Западом, были оказаны именно Соединёнными Штатами. Сейчас Европа хочет заместить США на этом поприще, намеренно игнорируя объективные экономические и промышленные проблемы в Старом Свете. Для наращивания военного производства нужны не только ресурсы и энергия в колоссальных количествах, но и квалифицированные рабочие, инженеры и сами промышленные предприятия. Причём всё это нужно не сегодня и не завтра, а уже сейчас. Сейчас этого в Евросоюзе нет, и где он намерен всё это брать, аналитикам неведомо.