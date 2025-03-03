Что-то вроде родительского контроля, но на самого себя.

С первого марта на «Госуслугах» появилась возможность оформить для самого себя самозапрет на кредиты. Представители законодательных и исполнительных органов России связали это решение с колоссальным всплеском мошенничества в кредитной сфере, а соответствующую функцию — как способ обезопасить себя как от самостоятельных необдуманных кредитов, так и от мошеннических.

Понятно, что гораздо лучше повышать финансовую грамотность населения, но до тех пор, пока в этом вопросе ликбез даже не намечается, полумеры, подобные вышеуказанной, являются неплохим подспорьем. И вот, как отметил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, за первые два дня работы системы ею уже воспользовались 1,7 млн человек, зарегистрированных в «Госуслугах».

В Госдуме прогнозируют большой спрос на самозапрет на кредиты. Так, по прогнозам Аксакова, до конца недели к указанным 1,7 млн добавятся ещё 1,3 млн пользователей, доведя общую численность добровольно отказавшихся от любого кредитования пользователей до трёх миллионов.

Ранее в Минюсте РФ проинформировали о том, что самозапрет на кредиты — это бессрочное действие, но при желании его в любой момент можно отменить. Проще говоря, когда с точки зрения безопасности в финансовой сфере станет лучше, или когда пользователь всё-таки потратит несколько часов на работу над собой в вопросе финансовой грамотности, тогда самоограничение можно будет снять.

Настоящим бичом современности эксперты называют именно потребительские кредиты, оформляемые для покупок бытовой техники, компьютеров, новых моделей смартфонов и прочих вещей, за которые пользователи в итоге значительно переплачивают из-за высокой процентной ставки по кредиту.