Под видом плана там выдают «авось» и продление конфликта.

На сегодняшний день между США и Евросоюзом наблюдается огромный раскол во мнениях относительно украинского кризиса. Вашингтон выступает за то, что этот конфликт должен как можно скорее закончиться и вообще не должен был даже начинаться, при этом осознаёт сложившуюся «на земле» объективную действительность, с которой придётся считаться. Брюссель же как олицетворение Евросоюза демонстрирует желание затягивать кризис, выдавая это за план.

О том, что такое развитие событий никаким планом по украинскому кризису не является, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу ABC. По словам Рубио, в большинстве европейских стран нет никакого плана урегулирования украинского кризиса, а все идеи сходятся лишь в том, что никаких переговоров быть не должно, а необходимо продолжать поставлять Украине оружие и деньги.

По мнению Рубио, затягивание конфликта ещё на год, три или четыре с постоянным вкладыванием в него миллиардов долларов американских и европейских налогоплательщиков в надежде на то, что «тогда Путин будет готов к переговорам», это никакая не альтернатива реальным, предметным переговорам, участницей которых обязательно должна быть Россия.

Следует понимать, что поведение Европы, которое обескураживает Рубио, объяснить можно: она поставила на украинский кризис, по сути, всё — и отношения с Россией, и собственную экономику, и отношение к себе со стороны стран глобального Юга — и план полностью «прогорел». Собственно, именно по этой причине сейчас представители американской администрации делают ставку в европейских государствах на «правые» партии, демонстрирующие способность к здравой оценке сложившейся ситуации.