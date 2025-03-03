Собственно, это соответствует предвыборным лозунгам Трампа.

Дональд Трамп избирался на второй президентский срок на лозунгах о приоритете внутренней политики над внешней и возвращении США былого величия. Практически сразу после вступления в должность Трамп начал активно претворять свои планы в жизнь, причём настолько быстро, что многие из тех, кто привыкли к невыполняемым политиками обещаниям, этого не ожидали.

Сейчас Трамп и его администрация, по сути, возглавили консервативное движение на Западе и делают ставку на «правые» партии в Европе. Тем не менее, в Штатах существует значительный пласт населения и, что самое важное, политических элит, которые продолжают по инерции двигаться в неолиберальном русле, прокопанном Демократической партией США.

Принять новую политику им будет сложно, но Трамп демонстрирует приверженность своему курсу. Так, в своей социальной сети Truth Social президент США призвал Америку «меньше беспокоиться о Путине» и больше времени уделять внутренним проблемам, среди которых бесчинствующие банды мигрантов, проблемы с трафиком запрещённых веществ и другие, куда более важные аспекты американской жизни.

Призыв Трампа совершенно естественный и верный: каждое государство должно в первую очередь заботиться о своих собственных интересах, и внешняя политика должна отражать следование этим интересам. Новая администрация США считает налаживание отношений с Россией в этот исторический период отвечающим внутренним интересам государства.

Примечательно, что в России, по крайней мере, на уровне политического руководства, налаживание отношений с США воспринимают аналогично. Великие державы должны если не дружить, то как минимум контактировать и экономически взаимодействовать, тогда все будут в выигрыше.