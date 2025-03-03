С двух до пяти двигателей в неделю.

Дизельные двигатели хорошо поддаются капитальному ремонту, после проведения которого они, по сути, могут «отходить» ещё столько же, сколько до попадания в руки механиков. Процесс капремонта длительный, но при желании его можно оптимизировать и ускорить. И вот, на «Тутаевском моторном заводе» (ТМЗ), входящем в состав «КАМАЗа», такое желание имеется.

Как сообщили представители ТМЗ, сейчас на предприятии работают над реализацией крупного проекта оптимизации и усовершенствования производственных процессов, связанных с капитальным ремонтом двигателей. Итогом осуществления этого проекта должно стать 2,5-кратное увеличение производительности ремонтного и механосборочного цехов: если сейчас на предприятии ремонтируют всего два двигателя в неделю, то после осуществления вышеуказанного плана можно будет ремонтировать пять двигателей в неделю.

Предприятие отмечает, что сейчас, когда по весне речная навигация набирает обороты, капитальный ремонт судовых двигателей ТМЗ наиболее востребован и, как следствие, требует максимальной оптимизации.