Весомых доказательств телеканал при этом не приводит.

За многие годы мы привыкли к тому, что заблаговременно попадающие в средства массовой информации сведения впоследствии с высокой вероятностью подтверждаются, поэтому к любым утечкам следует относиться одновременно и с профессиональным интересом, и с осторожностью.

Известно, что во время телефонного разговора президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в середине февраля лидеры условились провести в перспективе личную встречу, и вот, телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что подготовка встречи Путина с Трампом идёт в ускоренном режиме.

Каких-либо весомых доказательств CNN не предоставляет, но отмечает, что процесс подготовки встречи лидеров США и РФ набрал обороты после прогремевшей на весь мир перепалки Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме в минувшую пятницу. Напомним, что в рамках этой беседы, которая велась на повышенных тонах, Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс пытались объяснить украинскому лидеру истинное положение дел в рамках текущего конфликта, попутно отмечая колоссальную роль предыдущей администрации США в деле обеспечения Украины финансами и вооружениями, в ответ на что Зеленский перечил и отказывался принимать точку зрения высшего американского политического руководства.

Где может пройти встреча Путина с Трампом, пока неясно. Европа исключена, потому что решила вступить в конфронтацию как с РФ, так и с новой администрацией США, а подлинно нейтральных государств на планете не так уж много. Многие эксперты склоняются к мысли, что встреча двух лидеров пройдёт в Саудовской Аравии либо в Объединённых Арабских Эмиратах.

Напомним, что во время телефонного разговора президенты России и США пригласили друг друга посетить столицы двух стран. Очевидно, что такой сценарий будет возможен только после того, как хотя бы первая встреча пройдёт на нейтральной территории, а президенты убедятся в искренности намерений двух сторон как в деле урегулирования украинского кризиса, так и в деле общей нормализации российско-американских отношений.