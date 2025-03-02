Цель столь же амбициозная, сколь нереализуемая. По крайней мере, на данном историческом этапе.

Вопросы целесообразности существования НАТО как военного блока и ООН как международной организации поднимаются регулярно. Североатлантический альянс утратил свой смысл с развалом Организации Варшавского Договора и распадом СССР, и должен был, по-хорошему, уйти в историю тогда же, ну а Организация Объединённых Наций (ООН) же не справляется со своей задачей органа поддержания порядка и безопасности в мире.

И вот, сегодня Илон Маск выразил согласие с выдвинутым американским политическим активистом Гюнтером Иглменом предложением о выходе Соединённых Штатов из НАТО и ООН.

Безусловно, на данном историческом этапе это слишком амбициозная, а, значит, практически нереализуемая задача. НАТО является инструментом США в организации так называемой блоковой дисциплины, и отказываться от этого инструмента Вашингтон пока явно не намерен, публично призывая союзников по НАТО лишь наращивать собственные оборонные усилия.

Что же до ООН, то альтернативы этой площадке, где государства ещё могут обмениваться мнениями, выдвигать претензии и разрешать конфликтные ситуации, пока не придумано. Очевидно, что ООН как наднациональный орган несовершенен и давно изжил себя, но прежде, чем ломать одну конструкцию, неплохо бы сначала построить другую. Возможно, на текущем историческом этапе будет достаточно крупной реформы ООН и её главного органа в лице Совета Безопасности. Разговоры о необходимости реформ ведутся уже не одно десятилетия, но воз и ныне там.