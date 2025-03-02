США стремятся завершить конфликт, Европа желает обратного.

С приходом новой администрации во главе с президентом Дональдом Трампом Соединённые Штаты начали неожиданно для всех стремительный процесс самоустранения от украинского кризиса. На эту тему в Вашингтоне делаются публичные заявления, организовываются встречи переговорных делегаций РФ и США, проходят совместные голосования в международных организациях.

Темп набран колоссальный, и за ним европейские союзники США не то что не поспевают, а полностью выбились из ритма, в результате чего возникла казавшаяся ещё месяц назад парадоксальной ситуация, когда США действуют по-своему, а Старый Свет в лице Евросоюза — по-своему. И в рамках украинского кризиса цели Вашингтона и Брюсселя стали диаметрально противоположными, о чём в интервью медиахолдингу «Красная звезда» заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Соединённые Штаты сейчас стремятся и предпринимают конкретные шаги к завершению конфликтов, включая украинский кризис, тогда как Европа наоборот — жаждет «продолжения банкета» в вопросе Украины.

Лавров напомнил о том, что исторически все проблемы отношений России с Западом исходили именно из Европы: Соединённые Штаты, добавил глава МИД РФ, никого не подстрекали и уж тем более не «поджигали». Сейчас же наиболее воинственные комментарии, включая идею наращивания оборонного потенциала, отправки миротворческих сил на Украину и продолжения финансирования Киева исходят именно из европейских столиц.