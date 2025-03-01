Журналисты получили ответ на давно интересующий их вопрос.

Имидж, который после начала украинского кризиса начали продвигать Владимир Зеленский и ряд представителей его администрации, давно является темой обсуждений, причём не только среди простых граждан многих стран, но и в редакциях крупных средств массовой информации. Причина этих обсуждений простая: к имиджу представителей украинского политического руководства можно относиться по-разному, но существует дипломатический протокол, подразумевающий соответствие определённому стилю, дресс-коду, и этому дипломатическому протоколу нужно следовать.

На встречу с президентом США Дональдом Трампом украинский национальный лидер приехал в уже привычной форме одежды, что вызвало вопрос у одного из собравшихся в Белом доме журналистов. Представитель прессы счёл это неуважением к США в целом и к Дональду Трампу в частности, отметив, что многие в Америке интересуются, почему глава украинского государства не надевает костюм.

Отвечая на этот вопрос, Зеленский заявил, что наденет костюм «после того, как война закончится».





Добавим, что встреча Трампа с Зеленским прошла бурно: по её итогам ожидаемое соглашение по украинским природным ресурсам не было заключено, а президент США счёл украинского лидера неготовым к мирному урегулированию текущего конфликта.