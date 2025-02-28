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Barash
Россия предложила США восстановить прямое авиасообщение
В случае подлинной нормализации отношений эта задача обязана быть решена.

Как справедливо отмечают политологи и социологи, перерезание торговых и экономических связей критически сказывается на отношениях между государствами. Между Россией во всех её вариациях и Соединёнными Штатами никогда не было прочных экономических связей, и в том числе из-за этого двусторонние отношения между государствами оставляют желать лучшего. 

В российском политическом руководстве понимают, что если не начать активно взаимодействовать, то российско-американские отношения так и будут в лучшем случае умеренно неприятельскими. Поэтому, как сообщило Министерство иностранных дел, вчера в рамках встречи делегаций РФ и США в Стамбуле российская сторона предложила американской стороне, в частности, восстановить нарушенное в 2022 году прямое авиасообщение между двумя странами.

Пока что Вашингтон эту тему не комментирует, но на разных уровнях из США доносятся заявления о желании налаживать с Москвой торгово-экономические и инвестиционные отношения вкупе с восстановлением взаимоуважительных дипломатических отношений.

В целом российская сторона нейтрально охарактеризовала вчерашние переговоры в Стамбуле. Необходимо понимать, что спектр разногласий, проблем и недопониманий с Россией, оставленных в наследство администрации Трампа предыдущими администрациями США, носит поистине циклопический масштаб, и на их полное урегулирование могут потребоваться годы.

#россия #сша #политика #экономика
Источник: t.me
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