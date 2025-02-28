Когда официальные разработчики не хотят или не могут поддерживать жизнь в культовых играх, этим занимаются фанаты.

Серия стратегий Command & Conquer со всеми её тематическими ответвлениями без преувеличения является культовой, по сей день сохраняющей армию преданных фанатов. Поскольку официальные разработчики и издатель не могут и не желают выпускать для проектов серии новый контент, то Electronic Arts поступила единственно правильным в такой ситуации способом: опубликовала исходные коды сразу для нескольких игр серии Command & Conquer.

EA опубликовала исходники Command & Conquer: Renegade, Command & Conquer: Tiberian Dawn, Command & Conquer: Generals — Zero Hour, Command & Conquer: Red Alert и Command & Conquer: Remastered Collection под лицензией GPL. Таким образом, отныне фанаты смогут создавать модификации и всячески изменять любимые стратегии, при этом свободно распространяя свои работы.

Вместе с тем издательство добавило поддержку «Мастерской Steam» для Command & Conquer: Renegade, Command & Conquer: Generals — Zero Hour, Command & Conquer 3: Tiberium Wars, Command & Conquer 3: Kane’s Wrath и Command & Conquer 4: Tiberium Twilight.

Судя по восторженному принятию данного известия геймерским мод-сообществом, первый фанатский контент не заставит себя долго ждать.