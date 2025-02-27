Пока что надо отработать все элементы в рамках пилотного проекта.

С теоретической точки зрения, цифровой рубль обладает исключительно преимуществами, а единственный недостаток, стремительно уходящий в прошлое и перестающий быть таковым, это невозможность «пощупать» деньги. Полное отслеживание происхождения цифрового рубля и связанное с этим противодействие коррупции, отсутствие необходимости в банках-посредниках, всё это крайне масштабно и важно, а, значит, должно скрупулёзно проверяться перед полноценным внедрением системы.

По этой причине сегодня председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор решил повременить с повсеместным внедрением цифрового рубля, запланированным на 1 июля текущего года. Теперь процесс начнётся позже, причём пока не уточняется, насколько именно.

Как отметила Набиуллина, цифровой рубль как система пока нуждается в доработке, а ЦБ ещё не до конца проконсультировался с банками.

Сейчас цифровой рубль проходит испытания, в которых участвуют 9 000 физических и 1 200 юридических лиц.