Объяснение вполне естественное и логичное.

В этом месяце рубль начал укрепляться по отношению к привычным резервным валютам. Назвать это серьёзным укреплением, учитывая паритет покупательной способности рубля по отношению к тем же доллару и евро, разумеется, невозможно, но статистически данный факт имеет место: внебиржевой курс доллара укреплялся до показателя конца лета прошлого года, а официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ, и вовсе сегодня самый крепкий с конца июля прошлого года.

Многие аналитики связывают это развитие событий с намечающейся «разрядкой» в отношениях между Россией и США, когда лидеры и переговорные делегации обоих государств выступают за восстановление всего спектра двусторонних отношений, включая торгово-экономические и инвестиционные.

Как ни странно, но ЦБ РФ согласен с этим мнением. Как отметил регулятор, укрепление рубля вызвано двумя причинами: реакцией рынков на текущие геополитические перемены, а также с сезонным снижением спроса на импорт и, как следствие, на иностранную валюту — в данном случае большинство граждан по старой привычке интересуют доллары.

Центробанк при этом отмечает, что на данный момент сложно ответить на вопрос об устойчивости укрепления рубля и влиянии этого укрепления на цены. Как вы понимаете, цены на импортированные товары в большой степени влияют на общую инфляцию в стране, в результате чего чрезмерное ослабление рубля ведёт к необходимости сохранения или даже повышения текущей ключевой ставки, стимулирующей сохранение денег и делающей заёмные средства запретно дорогими.