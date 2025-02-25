Тольяттинский автогигант решил условия выставить.

На прошлой неделе на фоне того, что можно назвать робким началом процесса стабилизации российско-американских отношений, в экспертной среде стали звучать мечты о снятии с России односторонних санкций стран Запада. Пока что речи об этом не идёт, да и даже если бы она шла, то затрагивала бы только американские ограничения, без учёта санкций Евросоюза.

Тем не менее, европейские санкции отличаются тем, что они не бессрочные, а требуют продления каждые полгода, поэтому маловероятен сценарий, при котором европейские производители будут спокойно сидеть и смотреть на то, как американцы восстанавливают сотрудничество с Россией. На прошлой неделе, в частности, президент Renault допустил возможность возвращения на российский рынок, ну а сегодня Максим Соколов, глава «АвтоВАЗа», предприятия, которое очень многим обязано как самому Renault, так и в целом альянсу Renault-Nissan, заявил, что так просто французскому автопроизводителю вернуться не получится.

Чтобы вернуть свою долю в «АвтоВАЗе», составлявшую 67,69 % акций, по словам Соколова, Renault придётся возместить все инвестиции, которые предприятие вложило за последние три года. Как отметил глава тольяттинского автогиганта, сумма составляет примерно 112,5 млрд рублей.

Напомним, что у Renault также был собственный завод в Москве, который ныне производит «Москвичи». С ним всё тоже непросто. С одной стороны, конкуренция российскому автомобильному рынку необходима как кислород. С другой стороны, политическое руководство страны устраивает торг и заявляет, что «так просто» вернуться западным автоконцернам не получится.