А пока можно попробовать пройти демоверсию.

В своё время The Talos Principle пришлась по душе любителям головоломок. Проработанный игровой мир, качественные задачи на сообразительность и приятная визуальная составляющая оказались теми элементами, которые сделали проект популярным, пусть и не в очень широких кругах.

И вот настал момент, когда пора сделать в The Talos Principle косметический ремонт. С этой целью разработчики из Croteam перевели головоломку на движок Unreal Engine 5, благодаря чему игроки смогут насладиться усовершенствованной работой освещения, текстурами высокого разрешения и обновлённым дизайном игрового окружения. Обновлённая версия носит название The Talos Principle Reawakened, и теперь мы знаем, что она выйдет 10 апреля.

Разработчики из Croteam добавили, что в The Talos Principle Reawakened был с учётом «духа оригинальной игры» усовершенствован игровой процесс. В подробности авторы проекта, впрочем, не вдаются.

Разобраться в нововведениях и оценить улучшенную графическую составляющую можно уже сейчас, не дожидаясь апреля: для этого разработчики организовали демонстрационную версию.