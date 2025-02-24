Сегодня Евросоюз принял 16-й пакет.

Сегодня, в третью годовщину начала специальной военной операции на Украине, Евросоюз принял одобренный на прошлой неделе 16-й пакет антироссийских санкций, в который вошли новые ограничения против российских и иностранных банков, судов «теневого флота», запрет вещания дополнительных российских СМИ и индивидуальные ограничения против физических и юридических лиц. Ущерб российской экономике этими многочисленными пакетами ограничений, безусловно, нанесён, но и европейская и в особенности немецкая экономика терпят последствия действий своих политиков. Впрочем, в Евросовете и Еврокомиссии об этом не беспокоятся и продолжают разрабатывать дополнительные ограничения.

По сообщению ТАСС, глава Евродипломатии Кая Каллас в рамках пресс-конференции заявила о том, что Евросоюз сегодня не только одобрил 16-й пакет санкций против России, но и будет готовить и прорабатывать будущий, 17-й пакет ограничений.

В подробности госпожа Каллас вдаваться не стала, но можно предположить, что в очередной пакет ограничений войдут новые иностранные банки, взаимодействующие с системой передачи финансовых сообщений ЦБ РФ, новые суда «теневого» танкерного флота а также иностранные лица и компании, уличённые во взаимодействии с российским оборонно-промышленным комплексом.

Отметим, что всё это происходит в тот период, когда российско-американские отношения переходят к состоянию, близкому к «разрядке». Президенты РФ и США в середине февраля обсудили возможность восстановления торгово-экономических и инвестиционных отношений, а переговорные делегации двух государств на прошлой неделе позитивно отозвались об итогах диалога.