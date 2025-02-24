В него вошли ограничения на работу банков, санкции в отношении «теневого флота» и индивидуальные санкции.

Европейские политики, нередко упрекающие российское политическое руководство в символизме, сами от символизма не отказываются. Сегодня третья годовщина с момента начала специальной военной операции на Украине, и по данному случаю Евросоюз принял одобренный ранее шестнадцатый пакет санкций против России. Соответствующим известием поделилась сегодня Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности (глава Евродипломатии) Кая Каллас в официальном пресс-релизе Евросовета.

Очередной пакет санкций делится на несколько пунктов. Во-первых, он состоит из индивидуальных санкций в отношении 48 физических и 35 юридических лиц. Во-вторых, ограничения накладываются на так называемый теневой танкерный флот России, используемый для перевозки нефти и нефтепродуктов: сегодня под ограничения попали 74 судна, доведя общую численность находящихся под санкциями судов до 153 единиц.

В-третьих, впервые введён запрет на транзакции для основанных за пределами России банков, использующих систему передачи финансовых сообщений ЦБ РФ. Кроме того, ограничения на работу с системой SWIFT расширены ещё на 13 российских банков, «считающихся важными для российской финансовой и банковской систем».

Евросовет добавил 53 юридических лица в перечень организаций, «напрямую поддерживающих российский военно-промышленный комплекс». Треть этих юридических лиц, как утверждает Евросовет, российские, тогда как остальные размещены в третьих странах, включая Китай, Индию, Казахстан, Сингапур, Турцию, ОАЭ и Узбекистан. Вместе с тем расширены ограничения на вещание российских средств массовой информации.

Напомним, что санкции Евросоюза не бессрочные, а должны продлеваться каждые полгода. В нынешней ситуации, когда между Россией и США намечается лёгкая надежда на «разрядку», а политики обоих государств говорят о необходимости восстановления всех отношений, включая их экономическую составляющую, вероятен сценарий, при котором Евросоюз в вопросе накладывания ограничений на РФ может остаться в гордом одиночестве. По мнению экспертов, если американский бизнес начнёт возвращаться в Россию, то европейский бизнес начнёт оказывать давление на свои государства с целью отказа от политики односторонних санкций.