Налаживать отношения обязательно придётся, потому что это в интересах и Германии, и России

В Германии прошли внеочередные парламентские выборы. Первое место занял блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), набравший 28,6 % голосов, и вот, его лидер и с высокой вероятностью будущий канцлер Германии Фридрих Мерц сделал комментарий, в котором затронул тему Украины и будущих отношений Берлина с Москвой.

И если в вопросе Украины Мерц остался верен самому себе, заявив, что Берлину необходимо продолжать оказывать Киеву помощь, то вот его комментарий относительно будущих отношений с Россией можно назвать позитивным. По словам Мерца, Россия с исторической и культурной точек зрения является европейским государством, и Германии «в один прекрасный день» придётся начать налаживать с ней отношения.

Похожего мнения придерживается и партия «Альтернатива для Германии», набравшая на выборах 20,8 % голосов. Руководство данной партии выступает не просто за восстановление отношений с Россией, но и за снятие с неё санкций.

Отметим, что союз России и Германии на протяжении веков виделся геополитическим оппонентам этих государств как неприемлемый, потому что страны идеально друг друга дополняют. Собственно, по совокупности геополитических причин формированию этого гипотетического союза постоянно ставились палки в колёса. Сейчас отношения между Россией и Германией находятся на самом низком уровне, если не считать период Великой отечественной войны: Берлин полностью поддерживает экономическое давление на Москву, оказывает существенную военную и экономическую помощь Киеву и отказывается вести с российским политическим руководством конструктивный диалог.

Что до России как европейского государства, то многие эксперты отмечают, что РФ не только культурно и исторически, но ещё и этнически является частью Европы и Запада в целом. С политической же точки зрения, безусловно, разногласия колоссальны, и должны пройти годы и смениться политические элиты, прежде чем можно будет начать говорить о нормализации отношений РФ с Европой.