Официальных сведений на эту тему пока нет.





Официальных сведений о ценах на Lada Vesta с «шестиступкой» до сих пор нет, но в социальных сетях информация уже появляется. Так, согласно информации группы «Купи-Ладу «Автосалон в Тольятти» в социальной сети «ВКонтакте» (VK), стоимость автомобиля в кузове седан с шестиступенчатой трансмиссией будет начинаться от 1 786 500 рублей. Lada Vesta Cross с новой коробкой передач обойдётся покупателю в 1 987 500 рублей.

Шестиступенчатой трансмиссией будут комплектовать и Lada Vesta в кузове универсал. Стандартная версия оценена в 1 916 500 рублей, а Lada Vesta SW Cross — в 2 203 500 рублей. Цены, как мы уже указали выше, приблизительные, на основе сведений продавцов. Сам тольяттинский автогигант на эту тему пока сохраняет молчание.

Необходимо помнить, что 6-ступенчатой механической трансмиссией будут комплектоваться только Lada Vesta со старшим двигателем объёмом 1,8 л, поэтому цены заведомо выше версий Lada Vesta с 5-ступенчатыми трансмиссиями, которые также комплектуются двигателями объёмом 1,6 л.

Шестиступенчатые трансмиссии необходимы для соблюдения экологических требований, связанных с экономией топлива на высоких скоростях движения. Как вы знаете, по автомагистралям в России можно двигаться со скоростью до 110 км/ч, а на отдельных платных автомагистралях скорость движения и вовсе повышена до 130 км/ч. В этих-то условиях и начинают раскрываться преимущества «шестиступки».