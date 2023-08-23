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Индонезия объявляет о намерении приобрести Boeing F-15EX
Индонезия подписала меморандум о намерениях по закупке до 24 истребителей F-15EX. Министр обороны Индонезии осмотрел производственную линию F-15 в Сент-Луисе.

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Республика Индонезия и Boeing объявили об обязательстве поставки Индонезии 24 самолетов F-15EX при условии одобрения правительством США во время визита министра обороны Индонезии Прабово Субианто в Соединенные Штаты. Подписание меморандума о намерениях состоялось 22 августа на заводе компании в Сент-Луисе после экскурсии по производственной линии F-15EX.

Источник: Boeing

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“Мы рады объявить о нашем обязательстве приобрести критически важные истребители F-15EX для Индонезии”, - сказал министр Субианто, который присутствовал при подписании меморандума о намерениях. “Этот современный истребитель будет защищать нашу страну благодаря своим передовым возможностям”. F-15EX - это крайняя версия F-15 с электродистанционной системой управления рулями, новой системой радиоэлектронной борьбы, полностью остекленной кабиной пилота с цифровым оборудованием и новейшими системами управления полетом и программными возможностями, которые будут использованы при создании нового F-15IDN.

“Мы вложили годы опыта в развитие возможностей F-15EX. В мире нет другого истребителя, подобного F-15, и эта платформа выведет Индонезию на вершину возможностей по господству в воздухе”, - заявил Марк Сирс, вице-президент и руководитель программы Boeing Fighters. “Boeing готова поддержать эти усилия и остается преданным партнером правительства США в продвижении целей международной безопасности совместно с союзниками и партнерами по всему миру”.

Boeing и Индонезия сотрудничают уже почти 75 лет, поддерживая развитие аэрокосмического и оборонного потенциала страны посредством обучения, развития цепочки поставок и сотрудничества.

В настоящее время F-15 эксплуатируется семью странами по всему миру.

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#сша #boeing #индонезия #азия #f-15
Источник: aviationnews.eu
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