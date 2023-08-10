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Объемы авиаперевозок в Германии по-прежнему не вернулись к допандемийным показателям
От сокращения штата во время пандемии до войны на Украине - все это оказывает влияние на рынки.

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Источник:  Lufthansa

В то время как на многих авиационных рынках по всему миру наблюдалось восстановление после COVID-19, причем на некоторых показатели стали даже лучше, чем в 2019 году, немецкий авиационный рынок восстанавливается медленнее, чем предполагалось.

Снижение объемов перевозок

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При сравнении данных за 2023 год с цифрами за 2019 год, как сообщает Cirium, количество посадочных мест, доступных в Германию и из нее в этом году, сократилось на 20% по сравнению с количеством мест в 2019 году. Объемы внутреннего рынка Германии, в свою очередь, на 48% ниже уровня 2019 года.

Однако, если смотреть на картину в целом, то по сравнению с тем, что было 10 лет назад, на сегодня количество посадочных мест на международных рейсах в/из Германии увеличилось всего на 6%.

На первый взгляд, очевиден тот факт, что немецкий перевозчик Lufthansa сегодня располагает меньшим количеством посадочных мест, чем в 2019 году. Как и большинство других авиакомпаний, Lufthansa была вынуждена сократить свой парк и вывести из эксплуатации некоторые из своих старых самолетов в целях повышения эффективности эксплуатации.

Источник: Vincenzo Pace | Simple Flying

Дополнительные отчеты свидетельствуют о том, что ранее наблюдавшийся уровень корпоративных поездок в Германии относительно медленно восстанавливается после пандемии.

Общая картина

Помимо сокращения штата Lufthansa, есть и другие факторы, которые способствовали снижению объемов перевозок немецких авиакомпаний. Одним из них является исчезновение Air Berlin, которая прекратила свою деятельность в 2017 году - отчеты предполагают, что значительная доля рынка, занятая перевозчиком, так и не была взята конкурентами.

Кроме того, недавнее повышение авиационных налогов и сборов привело к тому, что авиакомпании прекратили или сократили свое присутствие на рынках Германии, включая как перевозчиков с полным спектром услуг, так и лоукостеров. В прошлом году сообщалось, что Ryanair и Wizz Air с 2004 года отказались от полетов по 84 направлениям из аэропорта Франкфурт-Хан.

Конфликт на Украине также играет определенную роль в снижении объемов. Данные показывают, что Россия была 13-м крупнейшим рынком Германии по количеству посадочных мест, а Украина занимала 27-е место.

Источник: Cirium

Можно сказать, что из-за войны объемы перевозок, которые раньше обеспечивались авиакомпаниями из Германии, России и Украины, по сути, не были возмещены, что также вносит свой вклад в удручающую статистику.

Надежда на лучшее

В то время как перевозчику пришлось сократить штат во время пандемии, Lufthansa в настоящее время находится на пути к восстановлению своих мощностей. В июне этого года авиакомпания возобновила полеты на своем Airbus A380, который может обеспечить значительное увеличение вместимости. Lufthansa подтвердила, что четыре ее самолета A380 вернутся в эксплуатацию уже в этом году.

Более того, у Lufthansa Group имеется заказ на 108 дальнемагистральных самолетов, большинство из которых, вероятно, в конечном итоге будут поставлены Lufthansa. В то время как некоторые из этих самолетов заменят старые борта в рамках плана обновления парка авиакомпании, остальные самолеты, безусловно, помогут нарастить объемы перевозок авиакомпании.

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#россия #украина #германия #авиация #covid-19 #a380 #air berlin #lufthansa #ryanair #wizz air
Источник: simpleflying.com
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