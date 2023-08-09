Япония рассматривает возможность использования своего тактического транспортного самолета Kawasaki C-2 для перевозки и запуска ракет дальнего действия.

Источник: Hunini | Wiki



Министерство обороны Японии рассматривает возможность установки ракет большой дальности на транспортные самолеты Kawasaki C-2, сообщает газета Japan Times. По данным японских СМИ, план состоит в том, чтобы улучшить обороноспособность страны и использовать ракеты для нанесения ударов по вражеским базам, таким как места запуска ракет, в ходе операций по нанесению контрударов.

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Согласно источникам, министерство рассматривает возможность использования типа ракеты, запуск которой происходит в воздухе после сброса. Этот тип не требует серьезных доработок. Соединенные Штаты разрабатывают соответствующую технологию. Министерство предусмотрело в бюджете на 2023 год 3,6 млрд йен (около 25 млн долларов) на соответствующие расходы. Ожидается, что полномасштабная разработка начнется после проведения исследований до начала финансового 2024 года.

Интересно, что ракеты, которые будут сбрасываться с C-2, будут представлять собой американскую высокоточную крылатую ракету класса «воздух - поверхность» JASSM, с дальностью полета около 900 километров, которая используется на истребителях F-15, и японскую противокорабельную Type 12 SSM с дальностью полета 900/1000 км, которая будет находиться в стадии доработки.

Источник: Robert Frola | Flickr

Система, рассматриваемая Министерством обороны Японии, по назначению и используемой ракете будет аналогична американской системе Rapid Dragon, используемой Командованием специальных операций ВВС США на борту MC-130J Commando II. Rapid Dragon позволяет использовать крылатые ракеты большой дальности, используя стандартные процедуры запуска с грузового самолета. Крылатая ракета JASSM использует высокоточное наведение в неблагоприятных погодных условиях, днем или ночью, используя инфракрасную головку самонаведения в дополнение к наведению по GPS для обнаружения и уничтожения хорошо защищенных целей. После успешного запуска ракеты AGM-158B JASSM расправляют крылья и включают двигатель. AGM-158 JASSM (с дальностью более 370 км) имеет версию с увеличенной дальностью полета AGM-158B JASSM–ER с дальностью более 920 км.

Причина использования Kawasaki C-2 для перевозки крылатых ракет довольно проста: по сравнению с большинством истребителей транспортные самолеты (такие как C-2) могли бы перевозить больше ракет и дольше оставаться в воздухе.

Kawasaki C-2 - это двухмоторный транспортный самолет большой дальности, разработанный для замены старого C-1. Самолет способен перевозить 110 человек на расстояние около 7600 километров с 20 тоннами груза. По состоянию на май 2022 года воздушные силы самообороны Японии эксплуатировали 14 из заказанных 22 самолетов C-2. Япония также переделала один борт в вариант C-2 ELINT, получивший название RC-2 (самолет радиоэлектронной разведки).