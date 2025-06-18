Технологическая компания Volkswagen Moia, входящая в группу Volkswagen, провела презентацию автономного такси.

Volkswagen Moia, технологическая компания, входящая в группу Volkswagen, провела презентацию первого полностью автономного серийного автомобиля от Volkswagen. Модель была разработана в рамках сотрудничества Volkswagen и Uber.

В автомобиль встроены программная экосистема и сервисы для операторов автономных транспортных средств. Дочерняя компания Volkswagen предлагает государственным и частным поставщикам услуг мобильности готовый пакет для быстрого, безопасного и масштабного запуска автономных сервисов.

Коммерческий запуск проекта состоится в 2026 году в Лос-Анджелесе. Сначала за рулем авто будет находиться оператор для подстраховки. Ожидается, что к 2027 году машины будут полностью автономными, и передвигаться на них будет безопасно. Если все пойдет по плану, в течение следующего 10-летия автономное такси будет работать в нескольких городах США.

Источник изображения: 3dnews

У ID Buzz много датчиков, включая 13 камер, 9 лидаров, 5 радаров и 2 независимых сверхмощных компьютера, также присутствует онлайн-соединение с облаком. Поддержка операторов обеспечивает полную поддержку специалистов автопарков, использующих автономные транспортные сети.

«Искусственный интеллект открывает новые возможности, предоставляя доступ к гибкой, комфортной и доступной мобильности», — заключил гендиректор Volkswagen Moia Саша Мейер.