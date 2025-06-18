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Astra_news
На каждую тысячу британских студентов приходится 5 случаев использования ИИ во время списывания
Преподаватели вузов Великобритании сетуют, что в этом случае диплом должны получать чат-боты, а не выпускники.

За этот учебный год число студентов из разных вузов Великобритании, уличенных в использовании ИИ для списывания, выросло в несколько раз. Было насчитано примерно 7 000 случаев. Получается, на каждую тысячу студентов приходится 5 случаев использования ИИ во время контрольных работ и тестирования полученных знаний. Это практически в 3 раза больше по сравнению со статистикой за прошлый учебный год.

Данные были получены от 131 британского университета. Преподаватели вузов сетуют, что в этом случае диплом должны получать чат-боты, а не выпускники. В стране студентов, списывающих с ИИ во время проверочных работ, прозвали «ИИ-жуликами». На фоне этого количество классического плагиата резко сократилось. Было замечено, что студенты стали реже использовать бумажные шпаргалки.

Источник изображения: Dzen

При этом более четверти вузов заявили, что не ведут отдельную статистику по нарушениям, которые непосредственно связаны с использованием искусственного интеллекта. Преподаватели работают над тем, как усилить контроль по использованию ИИ во время проверочных работ. Студенты становятся изобретательнее, а многие технологические компании делают все возможное, чтобы закрепиться в университетской среде. К примеру, OpenAI предлагала 2 месяца бесплатного доступа к ChatGPT студентам с почтой «.edu». Microsoft предоставляет 3 месяца бесплатного использования Copilot и 50-процентную скидку на подписку.

С подобной проблемой сталкиваются не только в Великобритании. По данным Pew Research, в США 26% подростков от 13 до 17 лет пользуются ChatGPT при выполнении различных учебных заданий. Это в 2 раза больше, чем год назад. Многие подростки рассказали исследователям, что осознают, писать эссе вместе с ИИ неправильно.

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#искусственный интеллект #великобритания #чат-бот
Источник: mk.ru
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