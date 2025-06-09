В Ленинградской области выпускница надела на ЕГЭ смарт-аксессуар и с его помощью пыталась нарушить правила сдачи экзамена, чтобы получить максимально высокий балл. Результаты ее работы не засчитали, в пересдаче в резервные дни в этом году отказано.

Во Всеволожском районе Ленинградской области школьница на ЕГЭ по обществознанию и русскому языку использовала «умные очки» для скрытой съемки экзаменационных материалов. Инцидент получил широкий общественный резонанс.

В СМИ сообщают, что третьи лица получили изображения и, предположительно, через наушник диктовали правильные ответы. Вслед за этим в соцсетях появились экзаменационные задания. В областном комитете по образованию подтвердили факт нарушения. Результаты работы школьницы были аннулированы. Ей также отказали в возможности пересдать экзамены в резервные дни, которые установлены в этом году.

Источник изображения: Dzen

Эксперты, комментируя событие, обратили внимание на растущую проблему использования смарт-устройств на ЕГЭ, что является нарушением правил. Согласно информации Рособрнадзора, в этом учебном году с экзаменов были удалены примерно 500 участников. Большинство из них пронесли в аудиторию, где проходил экзамен, шпаргалки.

Так как современные технологии стали чаще использоваться с целью нарушения правил сдачи ЕГЭ и получить высокий балл, эксперты пришли к выводу, что нужно усилить контроль и внедрить новые методы обеспечения честности проведения экзамена. Они подчеркивают, полученные результаты должны демонстрировать уровень знаний, а не навыки по проведению скрытой съемки и использования наушников. Ожидается, что усиление мер будет запущено уже в следующем учебном году.