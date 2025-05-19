Новостью поделился технический директор компании Кевин Скотт.

Корпорация собирается развивать технологии, позволяющие ИИ-агентам разных компаний взаимодействовать друг с другом. Ожидается, что это поможет лучше запоминать действия пользователей, быстрее, эффективнее отвечать на поступающие запросы.

Технический директор Microsoft Кевин Скотт уточнил, что под агентами искусственного интеллекта подразумеваются системы, обладающие способностью выполнять список определенных задач, включая поиск и исправление ошибок в коде. В Microsoft считают важным создать условия, при которых агенты могли бы работать вместе, независимо от разработчика.

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Корпорация поддерживает открытый протокол MCP. Технология предназначена для упрощения взаимодействия между агентами. Также специалисты компании работают над улучшением памяти ИИ-агентов, чтобы они могли работать с учетом информации о прошлых операциях. Ожидается, что память станет более устойчивой. Но в этом случае из-за большого количества вычислительных ресурсов затраты могут увеличиться.

Чтобы оптимизировать этот процесс, была разработана методика «Структурированное расширение извлечения». С ее помощью можно сохранить из любой беседы несколько ключевых фрагментов. Таким образом формируется дорожная карта запросов от пользователей. ИИ сможет выдавать более точные ответы, что позволит повысить продуктивность.

Ранее Скотт общался с журналистами и в интервью спрогнозировал, что через 5 лет 95% кода будет генерировать ИИ. Но при этом дизайн и архитектура останутся в руках человека.