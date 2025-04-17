Об этом сообщил глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

Руководитель профильного министерства Максут Шадаев считает, что в 2025 году реально внедрить новую систему, которая позволит работодателям с разрешения соискателей проверять данные из резюме. Для этого работодатель должен направить запрос, а ищущий работу специалист должен его принять. При этом соискатель может отклонить запрос.

Шадаев подчеркнул, у министерства есть позиция, что все работодатели с согласия кандидата должны иметь право проверять данные, которые указал соискатель в резюме при трудоустройстве. Новая система позволит оперативно подтверждать сведения об образовании и стаже. Эксперты прогнозируют, нововведение позволит ускорить процесс найма. Соискатели будут честнее при составлении резюме. Практика показала, что некоторые безработные люди специально приукрашивают информацию о своих навыках, чтобы увеличить шансы пройти собеседование. Из-за этого во время работы могут возникнуть проблемы.

Источник изображения: Profile

Этой зимой Правительство РФ утвердило порядок эксперимента по запуску системы добровольного подтверждения компетенций для разработчиков ПО. Она позволяет точнее определять уровень компетенций. Специалисты могут проверить знания, по итогам проверки им вручат соответствующий сертификат. С 31 мая все желающие независимо от образования могут пройти тесты и выполнить практические задания. В этом году будут размещены материалы по 21 направлению, включая Java, Git и Python.