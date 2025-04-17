Статистика приводится по итогам 2024 года. Таким образом компания борется с недобросовестной рекламой.

Технологический гигант объясняет усиление модерации рекламы всплеском мошенничества, связанного с генеративным ИИ, манипуляций с платформой. Особое внимание было уделено борьбе с использованием нейросетей при генерации видео с участием звезд шоу-бизнеса и известных бизнесменов. Подобные ролики выглядят убедительно, они могут ввести в заблуждение пользователей. Мошенники запускают их для рекламы своих афер под видом финансовых схем.

Google в рамках ужесточения политики представления информации приостановила свыше 39 миллионов аккаунтов подозрительных рекламодателей, включая 700 000 учетных записей, причастных к созданию рекламы с фейковым образом знаменитостей. Также было заблокировано более 5 миллиардов объявлений, которые не соответствовали действительности. Больше всего удаленных объявлений приходится на рекламу подозрительных финансовых услуг – 194 миллиона. На втором месте (146 млн) находится реклама азартных игр, сервисов для геймеров. Было заблокировано ≈105 миллионов объявлений с рекламой препаратов для здоровья и новых методов лечения.

Источник изображения: Bloomberg

Представители компании поделились, что для борьбы с подобными схемами была сформирована спецкоманда. Сотни специалистов внимательно анализировали поведение мошенников, разрабатывали системы противодействия незаконной деятельности. Помимо этого, в прошлом году был внедрен ИИ как инструмент защиты, позволяющий быстрее обнаруживать угрозы. Это позволило предотвратить распространение вредоносных материалов, что отразилось на улучшении репутации компании. В результате новой политики в течение года жалобы на подобные объявления сократились на 90%.