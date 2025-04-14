5 мая 2025 года сервис прекращает работу, большинство его функций будет доступно в Teams.

Skype начал работать в 2003 году, весной 2011 года права на сервис приобрела Microsoft за $8,5 миллиарда. В 2017 году корпорация представила Teams, который становится основной платформой для коммуникаций и является заменой Skype.

Microsoft начала отправлять уведомления пользователям Skype с напоминанием о закрытии сервиса. Раньше в разных странах пользовалась популярностью платная функция мессенджера и сервиса видеосвязи, позволяющая звонить на номера пользователей. С ее помощью многие совершали недорогие международные звонки, но, как подчеркнули в The Washington Post, Microsoft не только закрыла функцию, но и отказалась возвращать пользователям с положительным балансом деньги.

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В издании сетуют, что во время напоминания о прекращении функции сервиса в мае не было и строчки о том, что делать пользователям с положительным балансом. Журналисты отправили запрос в компанию и рассчитывали получить оперативный ответ, надежды не были оправданы. К настоящему времени неизвестно, сколько в общей сложности осталось средств на счету пользователей мессенджера.

В качестве примера в СМИ указали, что Карэн Гриффин из США с 2009 года использовала Skype для общения с другом из Италии, на ее счету осталось $25, чуть более 2000 рублей, которые она не успела потратить. У другой пользовательницы, Стейси Хиггинботам, осталось $9 на балансе Skype, что по текущему курсу составляет почти 800 рублей. Таких примеров много, и пользователи не знают, как вернуть свои средства.