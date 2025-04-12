Разработчики сообщили, что используемый в датчике оксид никеля способен минимизировать деградацию сенсора со временем, что обеспечивает долговечность в использовании.

Разработка принадлежит ученым Политехнического университета, Академического университета, которые находятся в Санкт-Петербурге. В основе сенсора, который прозвали «умным носом», находится микроэлектромеханическая система, на которую можно наносить чувствительные материалы. Первоочередной задачей во время работы был поиск сероводорода. Планировалось, что разработка будет использоваться в быту и промышленности. Чуть позже был расширен перечень определяемых веществ.

Тестирование показало, что к настоящему времени сенсор может улавливать:

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• метан;

• угарный газ;

• пары алкоголя.

Используемый в датчике оксид никеля способен минимизировать деградацию сенсора со временем, что обеспечивает долговечность в использовании. Функциональность сенсора связана с измерением сопротивления при нагревании чувствительного слоя. Молекулы газа при попадании на поверхность корректируют число свободных электронов, меняется проводимость материала. Ученые представили платформу на диэлектрической мембране с толщиной менее чем 1 микрометр. Это обеспечивает равномерный нагрев до 300°C за 50 миллисекунд при энергопотреблении в 20 милливатт.

Источник изображения: Research.spbstu

В беседе с журналистами исследователь Илья Лаздин поделился, что разработчики планируют продолжать работу. Команда ученых хочет интегрировать разработку в гаджеты. Ожидается, через некоторое время подобные технические решения будут обнаруживать утечки газа, определять свежесть продуктов и даже ставить диагнозы по дыханию пользователей.