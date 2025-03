Автор книг по стратегии поделился в своих социальных сетях, что совершил ошибку, полностью доверившись информации от популярного чат-бота.

Австралиец получил известность благодаря книгам по стратегии, которые написал вместе с другими экспертами. Среди них — «Fox Guide to Commercial Fisheries», «Je Suis Le Cahier: The Sketchbooks of Picasso», «Roy Rogers: King of the Cowboys». Поллард запланировал путешествие в Чили. Перед тем как собирать чемоданы, он задал вопрос ChatGPT: нужна ли виза для поездки в Чили жителям Австралии. Чат-бот ответил, что виза не нужна. Марк Поллард поверил полученной информации и не стал перепроверять данные.

Это привело к тому, что он застрял в аэропорту Чили. Причина заключается в том, что чат-бот выдал некорректный ответ на запрос. Австралийцам нужна виза для того, чтобы попасть в Чили. Поллард сетует, что не зашел на сайт Министерства иностранных дел Чили, где можно было получить достоверную информацию и избежать возникших проблем.

Источник изображения: ВКонтакте

Поллард, собравшись с мыслями, спросил в ChatGPT о возможности подачи иска против OpenAI, которая разработала чат-бота с генеративным ИИ, работающем в режиме диалога с пользователями. Писатель удивился ответом, где четко указано, что юридические претензии в этом случае невозможны.

Путешественник советует не совершать ошибки, полностью доверяя информации, которую предоставляет искусственный интеллект. Разработчики генеративного искусственного интеллекта обычно предупреждают пользователей о том, что ИИ-сервисы не работают совершенно, поэтому могут выдавать неверные данные. Писатель подчеркнул, что важно со временем не забывать об этом.