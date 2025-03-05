Компания занимается разработкой искусственного интеллекта, способного анализировать информацию. Также он сможет проверять себя на ошибки и в случае их обнаружения исправлять.

В этом году выйдет рассуждающая ИИ-модель, которая будет доступна для широкой аудитории. Искусственный интеллект нового образца будет проводить анализ информации, проверять себя на ошибки, исправлять их. Новинку интегрируют в основные сервисы разработчика, включая Поиск Нейро и Алису.

Сообщается, что некоторые пользователи платной подписки начали изучать возможности функции в рамках бета-версии. В их интерфейсе добавилась кнопка «Рассуждай», ее можно активировать до десяти раз в сутки. Модель рассматривает разные подходы к решению задач. Это повышает качество ее ответов. Подобные технологии используются за границей, например, в OpenAI o3.

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Эксперты подсчитали, что разработка усовершенствованной ИИ-модели обойдется Яндексу в сумму от полумиллиона до миллиарда рублей. Кроме Яндекса подобные разработки ведут и другие компании из России, однако сроки выхода их ИИ неизвестны.



