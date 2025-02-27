Обозреватели еженедельного китайского журнала, который выпускает агентство Xinhua News Agency, поделились итогами исследования.

Школьники в КНР стали чаще обращаться к искусственному интеллекту во время выполнения домашнего задания. Об этом стало известно по итогам исследования журнала Banyuetan, который выпускает агентство Xinhua News Agency. 40% учеников рассказали о том, что доверяют ИИ больше, чем книгам, потому что в чат-ботах, по их мнению, собрана наиболее актуальная информация. Школьники пользовались ИИ во время зимних каникул, чтобы выполнить домашние задания, и процесс занял меньше времени, чем обычно.

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В опросе участвовали 700 мальчиков и девочек разного возраста, чьи родители дали согласие на общение с интервьюерами. В основном получающие знания использовали Doubao и DeepSeek. 31% участников опроса используют ИИ, чтобы лучше разобраться в той или иной теме во время выполнения задач. 28% задействуют ИИ, чтобы систематизировать информацию. По их словам, искусственный интеллект быстрее выдает ответы, это удобнее, чем самостоятельно изучать оглавление книги, а потом искать нужную информацию. Наибольшее распространение современных технологий при изучении китайского, английского языков и математики.

DeepSeek, китайский аналог ChatGPT, является фаворитом среди школьников. Его преимущество описывается как высокая производительность при довольно-таки низких затратах на вычислительные ресурсы. Им пользуются не только школьники, но и студенты, а также бизнесмены, работники государственных структур.