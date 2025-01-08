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Astra_news
Компания Lenovo представила ноутбук с расширяющимся экраном, у которого нет аналогов
Крышка корпуса ThinkBook Plus Gen 6 Rollable оборудована сервоприводами. Они раздвигают корпус, растягивая экран, и складывают его обратно.

Новинка от бренда ThinkBook Plus Gen 6 Rollable считается первым на планете ноутбуком, экран которого может вертикально удлиняться. Дисплей девайса составляет 14 дюймов, что идентично 35.56 сантиметрам. Он расширяется вверх до чуть более 42 сантиметров. Функция не активируется автоматически, нужно нажать на спецклавишу или использовать жест. Толщина корпуса равна почти 20 миллиметрам, масса — чуть более полутора кг.

Источник изображения: Tomshardware

Эксперты говорят, вертикальная ориентация экрана может помочь улучшить осанку, снизить нагрузку во время использования ноутбука. Это позволит бороться с повышенной утомляемостью. Механизм рассчитывается на 30 000 закрытий/открытий крышки, 20 000 расширений экрана. Известно, что у новинки OLED-дисплей с частотой обновления 120 Герц, пиковая яркость определяется в 400 нит. Есть поддержка Copilot+PC.

Источник изображения: Tomshardware

Ожидается, что новинку можно будет купить до конца первого квартала года от $3 499. Если переводить в рубли, получится более 355 тысяч.

Источник изображения: Tomshardware



#lenovo
Источник: gazeta.ru
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