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Astra_news
Объем трафика YouTube в России упал до критических 20%
Сегодня, 23 декабря, зафиксирован исторический минимум видеохостинга.

На это указывают данные Google и профильных экспертов. Жители разных регионов России стали массово сообщать о проблемах с доступом к YouTube. Многие россияне использовали платформу для просмотра фильмов, сериалов, мультфильмов, передач, шоу, музыкальных клипов и лайфхаков на все случаи жизни. Также были популярны страницы популярных блогеров.

Источник изображения: Computerbild

Россияне говорят, трудности, связанные с доступом, появились 19 декабря, у многих (но не у всех) не воспроизводились ролики, загрузка контента проходила медленными темпами. Пользователи, использующие мобильную связь и проводной интернет, не могут зайти на YouTube. Представители Google сообщают, что компания в курсе о накопившихся жалобах, но технические проблемы не связаны с действиями самой компании.

Ранее «Ростелеком» комментировал, технических ограничений для YouTube в России со стороны компании не вводилось. Проблемы сервиса объяснялись использованием устаревшего оборудования, которое не обновлялось 3 года. Эксперты пришли к выводу, что это и стало главной причиной ухудшения качества работы. 


#youtube
Источник: gazeta.ru
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