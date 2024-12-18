Объекты работают в Огайо, этот вопрос согласован с губернатором штата Майком Девайном.

Представители Amazon Web Services заявили о планах инвестирования $10 миллиардов в масштабирование инфраструктуры ЦОДов на территории Огайо. Суммарно вложения технологического гиганта Огайо до 2030 года превышают $23 миллиарда. Облачная платформа стала строить дата-центры и открывать новые рабочие места в указанном штате 8 лет назад. Она функционирует в 2 округах Огайо, включая Коламбус.

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С помощью новых инвестиционных средств AWS расширяет объекты, но об их точном расположении к настоящему времени нет информации. Рассматриваются варианты выйти за пределы Коламбуса. Компания лишь добавила, информация будет объявлена позже. Это будет зависеть от подписания контрактов на поставку энергии. Известно, объекты будут включать:

• серверы;

• устройства хранения данных;

• технологии для облачных вычислений, в том числе ИИ.



