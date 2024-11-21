Анонс создания новой платформы для защиты от мошеннических атак представило Минцифры.

Минцифры вместе с Роскомнадзором работает над созданием новых мер в рамках борьбы с интернет-мошенниками и телефонными аферистами. Ожидается, первый этап создания платформы завершится через 2 года, пилотная версия появится в следующем году. Центробанк сообщил о готовности принять участие в рабочей группе.

Не так давно в РФ запустили систему «Антифрод», блокирующую звонки с подменных номеров. Благодаря этому было пресечено 750 миллионов звонков. С начала года предотвращено 577 миллионов звонков с мошенниками, которые пытаются завладеть чужими денежными средствами. Также в этом году в тестовом режиме работает Национальный мультисканер, который занимается анализом файлов, чтобы найти и удалить вредоносные ПО.

Источник изображения: Securitylab

Новая платформа должна объединить функционал существующих сервисов, и это поможет вывести защиту от атак мошенников на другой уровень. Она будет защищать россиян от мошенников не только через звонки, но мессенджеры. Платформа адаптирована к угрозам, основанных на ИИ, в том числе речь идет о технологии дипфейков.



