О разработке сообщают специалисты Венского технического университета (Австрия).

Ученые Венского технического университета доказали, что роботы могут помогать своим владельцам выполнять рутинные задания. Трудность состоит в том, что в настоящее время многие простые бытовые задачи оцениваются как сложные для машин. Для ускорения процесса обучения инженеры придумали метод, который базируется на подражании. Как пример исследователи привели робота, который через камеры смотрел, как человек чистит губкой раковину на кухне. ИИ-модель обрабатывала информацию, а потом использовала ее для обучения нейросети. Робот научился подражать человеку с видеозаписи и тоже стал чистить раковину с помощью губки.

Источник изображения: Lenta

Чтобы закрепить успешный результат, инженеры дали роботу губку, оснащенную датчиками, которые отслеживают силу нажатия. Робот быстро понял, как следует держать губку во время работы, как надо надавливать на объект. Метод наглядно показывает, что надо делать.

Специальную губку инженеры сравнили с тем, что в мастерской кто-то из старших сотрудников может заглянуть через плечо ученика во время его работы и дать необходимые рекомендации. Один робот, обученный по новому методу, сможет передавать знания другим роботам, и они быстрее освоят новые навыки.