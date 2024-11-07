Правительство России планирует создать государственную информсистему подтверждения компетенций разработчиков программного обеспечения.

Специалисты изучают подходы к системе вместе с представителями бизнеса. Они уже получили предложение от HeadHunter и продолжают искать партнеров, а также рассматривают другие модели тестирования специалистов.

Минцифры признает, что далеко не все жители России доверяют «Госуслугам», хотя большинство слышало о портале и имеет четкое представление о работе сервиса. Глава министерства Максут Шадаев утверждает, что недоверие, прежде всего, связано с рисками столкнуться с угрозами в сфере кибермошенничества и сохранности конфиденциальных данных.

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Новый проект может способствовать улучшению качества образования для IT–специалистов. Студенты будут лучше учиться и не оставлять пробелы в знаниях, ведь в этом случае они могут остаться безработными. Компании, работающие в России, будут уверены в навыках айтишников, которых собираются оформлять в штат.

При этом параллельно в России ведется работа над еще одной системой подтверждения навыков — через сертификацию. Разработкой занимается Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий.