Эксперты считают, что это поможет защитить россиян от спама.

Специалисты отраслевого министерства сообщили, что в рамках проекта будет разработана объединенная база данных, в которых операторы сотовой связи будут обмениваться «этикетками» звонков. Критерии решения будет определять Правительство РФ.

Абоненты при поступающих входящих вызовах будут понимать, не поднимая трубку, что им звонит компания или это массовый обзвон. Это поможет защитить россиян от спама. В опросах жители страны рассказали о том, что их раздражают спам-звонки. Они против назойливого общения и навязывания услуг. При этом выяснилось, что каждый четвертый россиянин готов отвечать на все звонки, если они будут подписанными.

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В Минцифры подчеркнули, что если проект утвердят на федеральном уровне, то услуга будет бесплатной для всех абонентов независимо от того, к какому оператору связи они подключены. Все юридические лица, работающие на территории РФ, будут обязаны предоставлять информацию о компании оператору связи.

В начале этого месяца министерство представило проект федерального закона, в котором планировалось обязать мобильных операторов начать блокировать анонимные спам-звонки.