Инициатива поступила от Комитета Госдумы по промышленности и торговле.

Предложение Комитета Госдумы по промышленности и торговле может быть одобрено, если Apple не согласится предустанавливать на них приложения российских разработчиков. Документ Госдума планирует рассмотреть в ноябре. Эксперты, выступая с инициативой, добавили, что в этом случае стоимость смартфонов от Apple существенно увеличится. Это может спровоцировать падение спроса на продукцию бренда.

Представитель Комитета Владимир Гутенев в беседе с журналистами акцентировал внимание на том, что проект создается в качестве ответа на ограничения, которые не позволяют устанавливать сторонние программы на телефоны. Он уточнил, что из-за закрытой архитектуры не получается устанавливать на девайсы приложения из сторонних источников. Подобная проблема была и в Европе, но вопрос удалось урегулировать.

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Предлагаемый проект закона предусматривает, производитель техники не сможет запрещать пользователям устанавливать приложения или намеренно делать их работу некорректной. Документ получил одобрение от Правительства РФ и Государственно-правового управления президента страны. Проект рекомендовали к рассмотрению Госдумы.

Средства от дополнительных сборов и пошлин, по словам Гутенева, могут пойти на поддержку отечественных разработчиков. Депутаты рассмотрят документ в следующем месяце. Затем его будет дорабатывать рабочая группа. Чтобы утвердить поправки, понадобится несколько месяцев.