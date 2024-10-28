С начала 2024 года продажи смартфонов на российском рынке выросли на 14%. Многие россияне отдают предпочтение Android, а не iPhone.

Это недорого, ведь средняя цена iPhone в РФ достигает 89 000 рублей. Многие россияне предпочитают покупать смартфоны по доступной цене. При выборе мобильного телефона они учитывают размер памяти, процессор и функциональность камеры.

В отчете ретейлера «М.Видео-Эльдорадо» указано, продажи смартфонов в России увеличились на 14%, хотя в денежном соотношении в III квартале темпы роста стали ниже. Раньше средняя цена за смартфон была 23 700 рублей, а теперь этот показатель меньше. Также стало известно, с начала года жители разных регионов страны купили более 22 миллионов смартфонов. Общая стоимость покупок составила 528 миллиардов рублей. В тройке востребованных брендов техники находятся Redmi, Tecno, Samsung. Также в списке лидеров — Realme. Наиболее продаваемыми телефонами стали Realme Note 50, рассчитанные на 64 и 128 ГБ.

Источник изображения: Izvestia

Глава департамента «Телеком и Гаджеты» Екатерина Иксанова считает, популярность смартфонов связана с развитием современных технологий. Благодаря техническим возможностям телефон сейчас можно сравнить с карманным персональным помощником. В нем есть функции, которые помогают грамотно распланировать свой день, найти ответы на свои вопросы, общаться с коллегами, родственниками и друзьями, фотографировать показания счетчиков, снимать на память яркие моменты жизни.