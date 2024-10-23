Руководитель государственной корпорации Сергей Чемезов сообщил, что работа в этом направлении уже проводится.

На заседании Совета Федерации он предложил связать Sukhoi Superjet с именем конструктора Александра Яковлева. В данный момент идет обсуждение смены названия. Известно, что оно будет русским. Чемезов добавил, возможно, идея выбрать название для самолета будет предложена обществу, чтобы народ принял в этом процессе активное участие. Название «Superjet» появилось во время взаимодействия со странами Запада. Сейчас многие компоненты самолета импортозамещены. Есть все основания для переименования российской версии самолета.

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Опытный образец ближнемагистрального самолета SJ-100 из импортозамещенных деталей начал сертификационные испытания в прошлом сезоне. Первый полет был на аэродроме в Подмосковье. Тогда проходила тестирование отечественная топливная система. Полностью импортозамещенный Sukhoi Superjet будут производить с 2026 года. К этому времени должно быть официально утверждено новое название.



